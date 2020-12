Alerta pel fum causat per un conductor ebri

J. Ll.

07.12.2020 | 20:22

No era un incendi, però ho semblava. Aquella fumera podia estar relacionada amb la combustió deficient d'un motor o amb un foc de vehicle en un aparcament. Però procedia d'un cotxe a tota pastilla conduït per un home en estat d'ebrietat que donava gas i més gas, segons ell per reparar el turisme. Va omplir l'aparcament de fum i el va haver de treure d'allà la policia. I el va multar. Va ocórrer el dissabte al carrer de la Poetessa Caparà, al barri de Sant Pere Nord. A les 2.20 de la tarda es van estendre els avisos: el 112 va informar la Policia Municipal d'una columna de fum que sorgia d'un aparcament al carrer de la Poetessa Caparà. Agents locals van acudir a l'edifici. No...