Terrassa ha entrat a formar part de la Xarxa ECCAR, la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme, una xarxa impulsada per la UNESCO. La setmana passada, Ona Martínez, regidora de Ciutadania i Convivència, va presentar la candidatura per via telemàtica i la valoració va ser del cent per cent de vots favorables. Ls ciutats incloses a la xarxa comparteixen experiències per millorar les seves polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia.