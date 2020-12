07.12.2020 | 20:05

L'Ajuntament de Terrassa organitza aquest mes tallers sobre gestió emocional i bon ús de les TIC per a joves. Les formacions tenen l'objectiu de proporcionar recursos per a la gestió personal de la situació provocada pel coronavirus. El tres tallers (suport emocional, primers auxilis psicològics i formació per a pares i mares) s'impartiran per via telemàtica. Les inscripcions es poden fer fins avui, 8 de desembre, a www.casabaumann.cat.