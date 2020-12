07.12.2020 | 19:55

El PSC denuncia falta d'informació en els pressupostos municipals per a 2021. Lamenten que cap responsable polític "ha estat capaç d'explicar la proposta de pressupostos municipals als grups polítics". El PSC critica la dificultat de treballar i analitzar la informació que ha rebut per part dels serveis tècnics "si els responsable polítics no són capaços d'explicar la proposta i argumentar el perquè d'aquestes xifres, i no unes altres". Els socialistes afirmen que Isaac Albert, primer tinent d'alcalde i responsable d'Hisenda, es va comprometre a que tots els tinents d'alcalde explicarien el pressupost de la seva respectiva àrea a les comissiones informatives. No obstant això, el divendres passat es van celebrar les reuniones de les àrees de Cicles de la Vida i Territori i Urbanisme i, a preguntes dels regidors del PSC, "els responsables del govern van rebutjar donar explicacions", segons el PSC. Van argumentar que aquell no era l'espai "per parlar d'aquest tema". Els socialistes consideren "una falta de respecte" cap a l'oposició, i per extensió a la ciutadania, que es conegui la xifra d'inversions per una intervenció pública del regidor d'Hisenda, com va passar el divendres.