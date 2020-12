07.12.2020 | 20:01

Ona Martínez, regidora de Qualitat Democràtica, va visitar el cap de setmana el mural realitzat per l'artista Anna Taratiel en homenatge al voluntariat. El mural es troba al Parc de Vallparadís, sota el pont del Cementiri Vell, i és un encàrrec de l'Ajuntament de Terrassa com a mostra d'agraïment al voluntariat de la ciutat. L'obra ha reflectit un llistat de 22 valors, com la generositat, la inclusió o la valentia.