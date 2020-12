Fugen però son denunciades per incomplir el toc de queda

07.12.2020 | 18:21

Tres dones van fugir divendres d'uns policies que les volien identificar per incomplir el toc de queda. Però els agents les van aturar i denunciar. Deu persones van ser denunciades durant el cap de setmana per no respectar l'ordre de confinament nocturn. Tres d'aquestes persones es trobaven el divendres, a les 10.45 de la nit, al Parc de la República, a Sant Pere Nord. Uns policies es van dirigir cap a elles, i elles van fugir corrent. Però els agents les van aturar a la Rambla de Francesc Macià. A més, els guàrdies van trobar dos bosses amb 2,6 grams de marihuana. La Policia Municipal també va obrir expedient a cinc bars que incomplien l'aforament i la distància de seguretat..