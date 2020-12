El Catalunya estrena el documental premiat per Amnistia

Dolors Font

07.12.2020 | 19:46

Aquesta tarda a les 20 hores el cinema Catalunya estrenarà, en sessió única, el documental "Overseas" de la directora Sung-A Yoon. La projecció forma part del cicle El Documental del Mes dins de la programació de la Filmoteca.

"Overseas" és un documental premiadíssim sobre el tema de la immigració, centrat en unes dones filipines que se'n van a l'estranger a treballar i són víctimes de l'explotació. Entre d'altres, ha guanyat el premi d'Amnistia Internacional del DOCS Barcelona. També ha rebut guardons en festivals com els d'Atlanta, The Hamptons, Navarra, DOXA (Vancouver), Tempo (Estocolm), Angers o Varsòvia.

La directora Sung-A Yoon va néixer a Corea, té nacionalitat francesa i viu a Bèlgica, on compagina les tasques de directora i actriu. "Overseas" és el seu segon llargmetratge documental.

El projecte va sorgir quan Yoon va llegir un llibre d'una sociòloga filipina on s'analitzava el fenomen de la immigració i, en concret, les característiques sexistes de la immigració femenina.

Quan va descobrir que era el propi govern filipí el que enviava les dones a treballar a l'estranger després de formar-les com a minyones en escoles especialitzades, la directora va contactar amb un grup de dones que eren a punt de marxar i els va demanar permís per filmar-les i seguir-les durant la seva experiència.

Yoon va aconseguir plena col·laboració i el seu documental ha acabat constituint un retrat-denúncia de les modernes formes d'esclavatge que, tanmateix, no està exempt de tocs d'humor en determinats passatges. A més, la pel·lícula també ha obtingut molt bones crítiques per la seva qualitat visual en tots els festivals en els quals ha participat.