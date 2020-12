Es barallen i condueixen drogats i beguts

07.12.2020 | 18:15

Primer estaven implicats en una baralla. Després, uns policies els van trobar al volant de cotxes. Un anava begut. L'altre estava sota els efectes de les drogues. Tots dos incomplien el toc de queda.

Els fets van començar el diumenge, a les 9.35 del vespre. Una trucada d'un particular va informar la Policia Municipal que s'estava produint una baralla en un bar d'un centre comercial de l'avinguda del Tèxtil i que les persones implicades s'estaven discutint amb el vigilant de seguretat. Fins al lloc es van dirigir tres patrulles de Policia Municipal, que van identificar tres persones que estaven molestant una cambrera i increpant un vigilant de seguretat, que els havia cridat l'atenció, segons la policia. Els agents van interposar una denuncia a un dels identificats per tinença

d'estupefaents després de trobar-li una peça de haixix de 18,5 grams.

Després, a les 10.25 de la nit, una dotació policial que havia intervingut per resoldre la baralla va aturar un vehicle que circulava per l'avinguda del Tèxtil de manera erràtica. El conductor era un dels implicats en la trifulca. Els agents li van realitzar la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu (0'60 mil·ligrams) i van traslladar-lo a Prefectura per fer la prova amb etil·lòmetre evidencial. Va tornar a donar positiu: 0'76 i 0'69. La policia va denunciar l'identificat per conduir sota els efectes de l'alcohol i per incomplir les mesures de confinament nocturn.

No gaire lluny, a l'avinguda de Can Jofresa, els agents també van aturar un altre vehicle, conduït per un altre dels identificats en la baralla anterior. El conductor va ser traslladat a Prefectura per realitzar el drogotest. I va donar positiu en THC, el principi actiu del cànnabis. Aquest conductor es va emportar una denúncia per aquest motiu i una altra pels objectes perillosos que duia a l'interior del vehicle. I una tercera per no respectar el toc de queda.