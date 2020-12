Alarma per un foc elèctric a Can Palet

07.12.2020 | 18:42

Alarma per un foc elèctric a Terrassa. L'incendi s'ha detectat a les 2.35 de la tarda en uns cables de la llum al carrer del Germà Joaquim, a prop del carrer del Sindicat, a Can Palet. Sortien espurnes, segurament per sobreescalfament, i l'aïllant s'ha fos i ha caigut a sobre d'un vehicle estacionat. Una dotació de Bombers ha inspeccionat la instal·lació amb una càmara tèrmica per veure si hi havia més perill. Els bombers han estat a la zona una hora i la reparació ha restat al càrrec d'una companyia de subministrament.