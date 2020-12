L'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, abandonant la presó de Lledoners el mes d'abril. Efe L'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, abandonant la presó de Lledoners el mes d'abril.

El Tribunal Suprem revoca el tercer grau als nou condemnats pel procés

EFE

04.12.2020 | 20:02

El Suprem ha revocat el tercer grau concedit per la Generalitat als nou condemnats a presó pel procés per considerar-lo prematur. Tampoc podran gaudir del règim flexible que els permetia l'article 100.2 del reglament penitenciari per no estar connectat amb la reinserció. Els magistrats que van jutjar els líders independentistes han dictat 9 actuacions de contingut similar -una per pres-, en les quals s'estimen els recursos de la Fiscalia contra el tercer grau i contra l'aplicació de l'article 100.2 que es va concedir als presos abans d'atorgar-los el règim de semillibertat. Entenen que cal que transcorri un període de temps major per avaluar adequadament l'evolució de...