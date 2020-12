Visitants interessats per les figures de pessebre que ofereix una de les parades, ahir al matí. Nebridi Aróztegui Visitants interessats per les figures de pessebre que ofereix una de les parades, ahir al matí.

Un profitós primer dia de Fira de Santa Llúcia al Passeig

Santi Palos

04.12.2020 | 20:02

A la Fira de Sant Llúcia de Terrassa, que la pandèmia ha enviat al Passeig Comte d'Ègara, s'hi entra aquest any per un accés controlat (n'hi ha dos, un a dalt de tot del carrer de la Font Vella, que llueix el desig lluminós de "Bones festes", l'altre per la plaça del Doctor Robert), amb vigilant, gel per a les mans i un rètol de recomanacions que, a les que són habituals, hi afegeixen la de "no toquis els productes de les paradetes". El perímetre que acull les set parades de firaires habituals, més la de la campanya contra el càncer infantil "Estrelles lluitadores", està delimitat amb tanques, i pel nombre de metres, finalment...