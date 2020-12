Un bus per la Rambla d'Ègara. Viatjar en transport urbà costarà el 2021 el mateix que aquest any. Nebridi Aróztegui Un bus per la Rambla d'Ègara. Viatjar en transport urbà costarà el 2021 el mateix que aquest any.

El ple aprovarà la congelació dels preus del bus i els pàrquings

Laura Hernández

04.12.2020 | 20:02

La tarifa del transport públic urbà i els preus dels pàrquings de Terrassa no pujaran de preu l'exercici 2021. Els grups municipals van votar ahir per unanimitat en comissió informativa portar a ple la proposta de congelació de tarifes. Pel que fa als preus dels autobusos, la totalitat dels títols conservaran durant l'exercici els preus aprovats per 2020. D'aquesta manera, el bitllet senzill costarà 1,45 euros i el mateix títol en episodi de contaminació atmosfèrica es manté en el preu d'1 euro. La T-25 costarà els mateixos 18,10 euros i comprar la T-Hospital,1 euro (els viatges són gratuïts). El preu puja a 4 euros per la tarifa per...