Un pla que aposta per la micromobilitat

05.12.2020 | 04:00

Acciona ha confiat a l'equip d'arquitectura de GCA el disseny del seu projecte a l'AEG. La proposta és "avantguardista i innovadora", afirmen des de la divisió immobiliària del grup, un pla que inclou la construcció "de 550 vivendes, una residència universitària, una residència per a la tercera edat i un espai comercial". El disseny incorpora un tram verd en forma de bulevard central "que permeti a tots els vianants desplaçar-se còmodament pel barri". La promotora afirma que desenvolupa un model que "fomenti la micromobilitat", amb la idea que el veïnat "pugui satisfer les seves necessitats sense fer servir el cotxe, reduint les emissions de CO?". La combinació d'ús residencial, equipaments i ús comercial reforça la idea d'un projecte global que, de moment, no té relleu per El Corte Inglés. Acciona busca operador comercial i assegura estar "analitzant diferents alternatives i mantenint contacte amb els principals operadors a escala nacional". Pel que fa al vessant urbanístic, l'empresa diu que vol "regenerar el sector industrial" de l'AEG per "tornar-lo a la ciutat". La promotora veu Terrassa com un municipi "amb un altíssim potencial a mig termini, una antiga ciutat industrial que es reconstrueix amb èxit gràcies a les regulacions urbanístiques impulsades per l'Ajuntament". L'AEG és "una icona perfecta" per crear "un nou focus de vida urbana".