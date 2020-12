Un mural per agrair la tasca del voluntariat en la pandèmia

05.12.2020 | 04:00

El Consistori inaugura avui, Dia Internacional del Voluntariat, un mural de l'artista Anna Taratiel que agraeix la tasca del voluntariat a la ciutat en un any especialment dur a causa de la Covid-19. La regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez, visita avui al migdia l'obra, situada sota el pont del Cementiri Vell, al Parc de Vallparadís, juntament amb l'autora del mural i representants de la Taula d'Entitats del Voluntariat. De fet, el projecte ha comptat amb la implicació directa de la Taula d'Entitats del Voluntariat, que va debatre i validar la iniciativa de l'Ajuntament i que posteriorment va contribuir a la creació de l'obra, a través d'un procés participatiu dinamitzat per la mateixa artista. A partir d'una proposta per crear un mural basat en paraules, les entitats van elaborar un llistat de 22 valors que l'autora ha reflectit al mural.