L'us de mascareta en esports a l'aire lliure no sembla d'utilitat

Antonio Losada

04.12.2020 | 20:02

L'ús de la mascareta en esports a l'aire lliure amb distància de dos metres no sembla ser d'utilitat, tenint en compte la balança cost/benefici de prevenció i seguretat davant la disminució de l'aportació d'oxigen que suposa portar-la. Aquesta és la conclusió de l'estudi "Covid-19 and mask in sports", que ha estat publicat a la revista Apunts Sports Medicine i en el qual ha participat el doctor Gonzalo Grazioli, especialista en cardiologia d'Àptima Centre Clínic i doctorat en prevenció de mort sobtada en l'esport. L'article detalla que l'ús de les mascaretes durant un exercici sis vegades més intens que caminar disminueix l'oxigen un 4% i...