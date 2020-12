Xavier Fernández Rivero, regidor de Policia Municipal, a la comissió de Transparència. Nebridi Aróztegui Xavier Fernández Rivero, regidor de Policia Municipal, a la comissió de Transparència.

La Fiscalia arxiva el polèmic cas de les "multes desaparegudes"

Javier Llamas

04.12.2020 | 20:02

No hi ha res punible. La Fiscalia no detecta indicis de delicte en el cas de les "multes desaparegudes", de la pèrdua de les denúncies interposades per la Policia Municipal a dues persones durant el confinament. Les denúncies "van desaparèixer" durant un temps, just després de les protestes en xarxes socials contra la seva interposició, però després van aparèixer i es van tramitar amb la normalitat preceptiva. El cas va desencadenar una tempesta política i va arribar a la Fiscalia de mans del Sindicat de Policies Locals-Cos de Mossos d'Esquadra (SPL-CME). Però el Ministeri Públic diu que no hi ha res. L'oposició política...