Els sanitaris volen cuidar-se

Javier Llamas

04.12.2020 | 20:02

Com la seva ment no s'atura, i les seves ganes de ser útil menys, Elvira García va pensar què podia fer ella per ajudar als seus companys de professió, als sanitaris en general, a millorar la seva vida en aquests temps turbulents d'epidèmia. Ells, els sanitaris, eren i són la força de xoc contra el coronavirus i molts han caigut. Elvira García és infermera, veïna de Terrassa, i ha creat un programa formatiu integral, pioner a Catalunya i Espanya, per a oferir suport a sanitaris en la gestió de les emocions, "la connexió corporal per a alliberar els emocions enquistades" i una alimentació saludable. Elvira García, directora d'Art Cool...