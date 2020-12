Conduïa amb carnet sense vigor des de feia vuit anys

04.12.2020 | 20:02

Agents de la Policia Municipal van enxampar el dijous al vespre un conductor al qual li constava una pèrdua de vigència del carnet des de feia, com a mínim, vuit anys. No havia fet el curs de sensibilització i el cotxe no tenia assegurança ni havia passat la ITV. Van sancionar el responsable. Els agents van aturar el vehicle al calle de la Mare de Déu de la Llum i van identificar els ocupants. El passatger portava a sobre 1,9 grams de marihuana i també va acabar denunciat, per tinença d'estupefaents.