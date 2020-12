Baixa la pressió hospitalària a Terrassa

05.12.2020 | 04:00

La pressió hospitalària continua baixant als hospitals de Terrassa, on la xifra d'ingressos, amb 110, s'ha reduït a la meitat en un mes. A les UCI, però, la xifra de pacients en estat crítica no remet. Ahir, hi havia 11 positius en cures intensives a l'Hospital de Terrassa i 12 intensius i semiintensius de Mútua, xifres similars a les darreres dues setmanes. Pel que fa a les dades epidemiològiques, el portal DadesCovid recull que la velocitat de propagació, l'Rt, augmenta quatre punts i es col·loca a 0,97 a principis de desembre. L'indicador supera la mitjana catalana de 0,95.