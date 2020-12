Imatge virtual del pla de millora que proposa Acciona, ara en fase de revisió. Acciona Imatge virtual del pla de millora que proposa Acciona, ara en fase de revisió.

Acciona recupera el projecte residencial d'AEG

Laura Hernández

04.12.2020 | 20:23

La divisió immobiliària d'Acciona aterra a Terrassa per recuperar l'emblemàtic projecte residencial de l'antiga AEG, a la cruïlla de la carretera de Castellar amb l'avinguda de Jaume I, just al davant del Monument a la Dona. Als anys 2000, El Corte Inglés va negociar la compra dels terrens destinats a ús terciari d'aquest solar per obrir botiga a Terrassa, però la crisi immobiliària va fer saltar el projecte pels aires. Una dècada després, la promotora Acciona treballa amb la regidoria d'Urbanisme en la modificació del pla de millora urbana del sector, que data de 2005, amb la voluntat de començar obres l'any vinent. El grup que presideix José Manuel...