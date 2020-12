Se salten el toc de queda i portaven dorgues

04.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar ahir per diversos motius quatre persones interceptades de matinada en un vehicle. Dues d'elles portaven drogues. A la una de la matinada, una patrulla policial va aturar un vehicle al carrer del Renaixament. Els agents van comprovar que la ITV i l'assegurança del cotxe estaven caducades, a l'igual que el permís de conduir. A més, el conductor i un ocupant protaven dues peces de haixix, de 31,2 i 0,2 grams respectivament. A més de les denúncies de trànsit, els agents van aixecar actes per tinença d'estupefeants (als dos portadors de haixix) i per circular sense causa justificada en horari de confinament nocturn.