04.12.2020 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van precintar el dimecres una obra per les infraccions detectades i van obrir diligències penals per un delicte contra els drets dels treballadors. Tres dels obrers estaven en situació irregular, no donats d'alta a la Seguretat Social, segons la policia. Els agents i funcionaris de la Inspecció de Treball van visitar dues obres més on no van trobar cap irregularitat.