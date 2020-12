04.12.2020 | 04:00

Una persona usuària de l'autobús urbà va ser denunciada el dimecres per no dur la mascareta posada a l'interior d'un bus i per negar-se a posar-se-la quan se li va demanar. Un inspector de Tmesa va requerir uns agents de la Policia Municipal, que van indentificar la persona infractora i li van interposar la denúncia.