Llum taronja pel Dia de les Persones amb Discapacitat

03.12.2020 | 21:17

Terrassa es va sumar ahir a la commemoracó del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb un acte telemàtic que es va emetre en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament. Després, es va il·luminar de color taronja la façana de la casa consistorial. L'alcalde, Jordi Ballart, va presidir l'acte institucional, presentat per Jordi Dueso. Durant l'emissió es va visionar el manifest col·lectiu, llegit per representants de la Taula de Capacitats Diverses. La regidora Mónica Polo va donar la benvinguda a una activitat que va servir també per fer la cloenda de la cursa solidària en línia.