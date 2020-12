El govern vol anar més enllà aquest mandat

Esponjament de Ca n'Anglada

03.12.2020 | 21:17

"No es pot canviar la realitat física sense intervenció social i no hi ha prou amb la intervenció social sense canvis físics". Amb aquesta frase el regidor d'Urbanisme, Carles Caballero, anuncia la voluntat del govern municipal d'enllestir els pròxims mesos un pla post esponjament.

"Si et quedes amb la reurbanització de l'espai públic, no hi ha suficient", comenta el polític republicà, convençut que un cop acabat l'esponjament "caldrà una intervenció global: social i també en la millora dels habitatges. Cal decidir que fem amb els espais buits" que han quedat amb l'enderroc de 9 blocs "i valorar si es poden fer equipaments o quins".

El dibuix del pla pot estar enllestit durant el primer trimestre de 2021. "Aquesta és una actuació que definirem ara però que transcendira l'actual mandat".

Caballero insisteix en el fet que "quedar-se amb el totxo és insuficient" al tram nord de Ca n'Anglada, on l'esponjament perseguia descongestionar la zona física i socialment. "Tota intervenció urbanística ha d'anar acompanyada d'un projecte social".

L'Ajuntament ha aportat 8 dels 16,5 milions d'euros que ha costat l'esponjament, finançat al 50% amb l'Incasòl. "En vuit anys d'execució, és un consolidat d'1 milió l'any -calcula el regidor-, que ara hem de valorar si podem invertir els anys vinents".