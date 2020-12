Formació emocional per a sanitaris

03.12.2020 | 21:17

Elvira García, una infermera terrassenca, directora d'Art Cool Salut, té previst obrir avui un programa de formació integral per ajudar els professionals sanitaris a gestionar les seves emocions en aquests temps d'estrès. El programa, pioner a Catalunya i la resta d'Espanya, s'anomena "Equilíbrate como profesional sanitario durante la pandemia" i té l'objectiu de donar eines als sanitaris per gestionar emocions i teràpies corporals per alliberar-les.

Elvira García és especialista en nutrició i Art Cool Salut, una escola d'alimentació saludable. El seu projecte telemàtic es va donar a conèixer en un "webinar" en línia gratuït fa unes setmanes.