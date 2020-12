Preparatius de la Fira de Santa Llúcia al Passeig Comte d'Ègara, ahir a mitja tarda. Nebridi Aróztegui Preparatius de la Fira de Santa Llúcia al Passeig Comte d'Ègara, ahir a mitja tarda.

La Fira de Santa Llúcia obre avui amb vuit parades al Passeig

S. P.

03.12.2020 | 21:17

Amb un dinar d'amanida de tonyina, paella i vi negre, al restaurant Tivoli, Quim Prunés, coordinador de la Fira de Santa Llúcia, es refeia ahir de tot un matí de pencar muntant i sobretot regirant les tanques que, aquest any, la delimiten allà on ha estat enviada per la Covid-19, el Passeig Comte d'Ègara. Avui, a les deu del matí, ja s'hi pot anar a comprar figuretes i coves de pessebre, verd i tots els elements nadalencs. La fira estarà oberta cada dia fins el 21 vinent; els feiners de deu del matí a 1.30 de la tarda, i de 4.30 de la tarda a vuit del vespre; un horari que, dissabtes i diumenges, s'allarga mitja hora més en cada franja. El record de la punxada de 1993Les...