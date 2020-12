Les restriccions al sector de la restauració i també al comerç seguiran la pròxima setmana. Nebridi Aróztegui Les restriccions al sector de la restauració i també al comerç seguiran la pròxima setmana.

La desescalada no avança per un canvi "brusc" en contagis

Josep Arnero

03.12.2020 | 21:17

No hi ha marge pel relaxament. El Procicat ha optat per no obrir la porta al segon tram de la desescalada. Les previsions més optimistes de la Generalitat respecte als pròxims dies s'ha esvaït per un canvi "brusc" dels contagis. Si ara fa deu dies es va iniciar un nou intent de camí cap a la normalitat sense complir els indicadors sanitaris que havia fixat prèviament al Govern per afrontar la desescalada, ahir va ser la velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) a Catalunya, que va pujar ahir per tercer dia consecutiu i s'ha situat en 0,92, la que va resultar determinant per frenar el procés d'obertura. Terrassa i Catalunya no avançaran dilluns vinent de tram i es...