Un número d'acrobàcia de la primera funció a Terrassa del Circ Històric Raluy, ahir al vespre. Nebridi Aróztegui Un número d'acrobàcia de la primera funció a Terrassa del Circ Històric Raluy, ahir al vespre.

El Circ Històric Raluy comença a despertar màgies sota la carpa

Santi Palos

03.12.2020 | 21:17

Una tria molt encertada, la de "Vekante", paraula de la llengua esperanto, que vol dir "despertar", pel títol de l'espectacle que aquest Nadal porta el Circ Històric Raluy a Terrassa. Per escollir-lo de l'idioma planificat i creat per Zamenhof, lligat a un ideari pacifista, igualitari i humanitarista que volia estendre per tot aquest món pel qual ara s'ha estès la Covid-19. L'esperanto que a la Terrassa de les primeres dècades del segle XX va tenir un arrelament extraordinari (i on Zamenhoff encara dona nom a una plaça). I "Vekante", "despertar", a una consciència global i humanitarista també sembla el que tots necessitem en aquests temps...