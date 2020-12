Terrassa no podrà avançar en la desescalada

03.12.2020 | 12:28

La velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) a Catalunya ha tornat a pujar per tercer dia consecutiu i s'ha situat en 0,92, tres centèsimes més que ahir, el que obliga el Govern a frenar la desescalada i no poder avançar al tram 2 de reobertura d'activitats dilluns que ve. Per tant a Terrassa i a Catalunya seguiran les limitacions actuals. Així dons, el sector de la restauració no podrà ampliar de 30 al 50 per cent el seu aforament interior i tampoc creixarà l'aforament dels comerços en el mateix percentatge. Un alatre afectació es el confinament de caps de setmana que seguirà en l'àmbit municipal, per tant, no es podrà sortir de Terrassa i passar a l'apertura comarcal.