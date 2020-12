Terrassa canvia el 6 pel 8 com a primer festiu d'obertura comercial de Nadal

03.12.2020 | 19:50

Dimarts, 8 de desembre, serà el primer festiu d'obertura autoritzada a Terrassa dins la campanya nadalenca, un dels 42 municipis que han sol·licitat aquest canvi de data, en substitució del diumenge 6 de desembre, d'acord amb el calendari de festius autoritzats de 2020. Atesa la situació excepcional motivada per la pandèmia, des de l'àmbit municipal s'havia plantejat modificar el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2020, en el sentit de substituir el dia 6 de desembre de 2020 per al dia 8, com ha estat en el cas de Terrassa.

Els festius autoritzats de la campanya de Nadal per als municipis que han sol·licitat canviar de dia, com és el cas de Terrassa, seran el 8, el 13 i el 20 de desembre i el 3 i el 10 de gener de 2021. Els municipis que no han optat per aquest canvi, mantindran el diumenge 6 (en comptes del 8) com a festiu autoritzat, si així ho tenien establert en els seus respectius calendaris de festius d'obertura.