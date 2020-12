A la restauració es permetran grups de fins a sis persones

02.12.2020 | 20:39

En la restauració, els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i el dia 1 de gener es permetran grups de fins a sis persones per taula o grups de taula. Per la nit de Nadal i la de Cap d'Any es permetrà l'obertura al públic fins la una de la matinada dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. La Generalitat recomana fer ús de les terrasses i els espais a l'aire lliure preferentment, i reforçar la ventilació dels establiments. L'ocupació de la restauració s'ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram. Tota activitat de cultura popular s'haurà de realitzar només en espais perimetrats amb control d'accessos per evitar les aglomeracions...