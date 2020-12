Regulació d'accés de vehicles al Parc Natural de Sant Llorenç els dies 7 i 8

Control d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç per les restriccions, el penúltim cap de setmana del passat mes d'octubre.

03.12.2020 | 16:37

La Diputació de Barcelona, com entitat gestora dels Parc Natural Sant Llorenç, regularà els accessos de vehicles a aquest espai els dies 7 i 8, entre les 9.00 i les 14.00 hores, en previsió d'una afluència important de visitants. Les mesures de mobilitat venen dictaminades pel PROCICAT per aquests dies. Les mesures de regulació dels accessos en determinats punts d'aquest espai natural seràn les mateixes que es van aplicar el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre, destinades a resoldre els problemes de caràcter social i mediambiental provocades per la sobre afluència de visitants i que afecten especialment els dotze municipis del Parc Natural de Sant Llorenç.