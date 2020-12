Quatre denunciats per beure al carrer i per actitud violenta amb uns policies

03.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar el dimarts quatre denúncies a un grup de persones que consumien begudes alcohòliques al carrer, incomplint les mesures imposades per contenir el Covid-19. L'actuació va tenir lloc després que una veïna informés, a les 20.13 hores, d'un grup d'individus que consumien begudes en una plaça propera al carrer de Gabriel Querol. Una de les persones estava estirada al terra. Dues unitats de la Policia Municipal van localitzar els quatre infractors i els van denunciar per incompliment de les mesures de restriccions, per la seva actitud violenta i per resistència als agents de l'autoritat. A més, la Policia Municipal també va interposar el dimarts una denúncia a un ciutadà per no dur la mascareta en la via pública.