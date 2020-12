L'exposició Amnistia Ara! fa parada al Raval

Redacció

03.12.2020 | 12:25

El Raval de Montserrat ha acollit aquest matí l'exposició Amnistia Ara! d'Òmnium Cultural. La mostra, que va ser presentada a Barcelona el 16 d'octubre amb motiu del tercer aniversari de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, ha començat a voltar pel territori català aquesta setmana.

La instal·lació està formada per "50 fotografies que representen les 2.850 persones represaliades des de la tardor del 2017", expliquen des d'Òmnium. Està composta per 200 cel·les amb 1.600 barrots fets amb boli?grafs, que es poden anar enretirant i "alliberar" així les persones represaliades. A la vegada, serveixen per signar i donar suport a la carta que el Jordi Cuixart va enviar a Pedro Sánchez, el passat 16 d'octubre, en què el president d'Òmnium Cultural insta al president del govern espanyol a reconsiderar la tramitació de la petició de l'indult per als presos polítics catalans, tot considerant que l'amnistia és l'únic instrument per posar el comptador a zero i que permet afrontar d'una vegada per totes un diàleg sense condicions i una negociació honesta per resoldre el conflicte.