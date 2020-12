Ver Galería Les espelmes de la pandèmia

Les espelmes de la pandèmia

Santi Palos

02.12.2020 | 20:39

Así te habrás de ir, pero cuando acabes/ con la conciencia ya deshilachada,/no ignoras que la vida continúa, que sus fontanas siguen derramándose", escriu el poeta terrassenc Francisco Lucio a "Así, sin ruido", una de les seves millors composicions sobre la mort. En els darrers mesos, sense soroll, el virus de la Covid s'ha emportat terrassencs, no sabem quants, perquè no es fan públiques les dades per població, i molts altres terrassencs s'han trobat amb la pèrdua de familiars i amics, de persones que estimaven o que formaven part del seu paisatge humà i vital de cada dia, amb el dolor, el buit, que tenien víctimes en aquesta guerra contra un...