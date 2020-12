Un jutjat ordena la retirada de la pancarta de suport als presos

Redacció

03.12.2020 | 09:33

L'Ajuntament va retirar ahir la pancarta de suport als presos del "procés" col·locada per ERC a la façana de l'Ajuntament. Un jutjat ha acordat la retirada, de moment de manera cautelar, del cartell i resol així la petició realitzada per Ciutadans (Cs) en la demanda que va presentar al setembre passat. El govern local ha acatat la mesura.

El jutjat contenciós administratiu 1 de Barcelona havia donat un termini de 48 hores a l'alcalde, Jordi Ballart, per retirar la pancarta. La decisió correspon a les mesures cautelars sol·licitades en el contenciós presentat per la formació taronja "per a la retirada immediata d'aquesta pancarta sense esperar a la celebració del judici", va recordar ahir Cs. El seu portaveu, Javier González, havia reclamat a Ballart que anteposés "els interessos de tots els ciutadans de Terrassa que no es veuen representats per aquesta simbologia partidista" i que fos ferm davant ERC, el seu soci de govern, que mantenia "pancartes partidistes" en la finestra del despatx del seu grup municipal des de 2019.

El jutjat recorda, segons Cs, que "les institucions públiques, a diferència dels ciutadans, no gaudeixen del dret fonamental a la llibertat d'expressió", a més que "estan obligades a retirar aquests elements i tenen el deure de vetllar perquè no tornin a ser instal·lats". Per això, el text judicial assenyala que "la il·legalitat en la qual suposadament ha incorregut l'Administració és de tal calibre" que s'acorda imposar a l'Ajuntament "la realització de les conductes que es nega a dur a terme".

neutralitat

La col·locació de la pancarta "no se sosté formalment en cap acord" i la seva retirada no suposa "cap pertorbació greu per als interessos generals o de tercers". González va destacar que la col·locació d'aquesta simbologia "incompleix la legislació vigent sobre la neutralitat política de les institucions públiques", motiu pel qual Cs ha advertit repetidament a l'alcalde sobre la seva retirada sense èxit fins que va interposar el recurs contenciós el setembre passat. La decisió es va basar en "un informe independent realitzat pel secretari de l'Ajuntament".

El Consistori va obeir ràpid. L'alcalde, Jordi Ballart, va manifestar que l'Ajuntament sempre complirà la llei: "Nosaltres enteníem que aquesta era una pancarta, i així ho van determinar els nostres serveis jurídics, que estava a la finestra de l'espai d'un grup polític i en aquell informe va quedar molt clar que hi havia una qüestió vinculada a la llibertat d'expressió". Però un jutge ha dit el contrari: "Nosaltres no volem, en cap cas, que un llaç groc o una pancarta sigui font de conflicte i deixi l'Ajuntament fora de la llei. Per tant, ja està retirada".