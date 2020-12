Judici a Mireia Comas per delicte d'atemptat

Redacció

02.12.2020 | 20:39

La fotoperiodista Mireia Comas va negar ahir haver agredit una agent dels Mossos d'Esquadra mentre cobria un desnonament. El fiscal, però, demana un any de presó per un delicte d'atemptat i 170 euros en concepte d'indemnització. La dona que havia ocupat l'habitatge també s'enfronta a una petició de penes de presó i multes per delictes de resistència, danys i usurpació.

El jutjat penal 3 de Terrassa va celebrar ahir el judici, ja vist per a sentència. Els fets van tenir lloc durant un desallotjament executat a Can Palet el 13 d'octubre. Comas va negar les imputacions. La seva defensa, que demana l'absolució, va al·legar que una persona de la seva alçada no pot causar les lesions que ha denunciat l'agent. A més, segons aquets versió, les lesions detectades no són compatibles amb la declaració de la mossa. Existeixen contradiccions, manté la defensa.

A la seva sortida dels jutjats, la fotògrafa va afirmar que el relat que ha fet l'agent de la policia catalana era "mentida", amb l'objectiu de "justificar" una detenció que va ser "desproporcionada". Mireia Comas va esgrimir que, per l'altura de l'agent i la seva preparació com a policia, ella no va poder agredir-la.

L'acusada, a més, va afirmar que els mossos no la van deixar treballar" ni "fer fotos" i que, després d'una picabaralla, va acabar detinguda. Comas va rebre el suport d'una trentena de persones a la seva arribada als Jutjats.