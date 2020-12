Comas, amb anorac groc, ahir a la porta dels Jutjats. Lluís Clotet Comas, amb anorac groc, ahir a la porta dels Jutjats.

Judici a Mireia Comas per delicte d'atemptat

Redacció

02.12.2020 | 20:39

La fotoperiodista Mireia Comas va negar ahir haver agredit una agent dels Mossos d'Esquadra mentre cobria un desnonament. El fiscal, però, demana un any de presó per un delicte d'atemptat i 170 euros en concepte d'indemnització. La dona que havia ocupat l'habitatge també s'enfronta a una petició de penes de presó i multes per delictes de resistència, danys i usurpació. El jutjat penal 3 de Terrassa va celebrar ahir el judici, ja vist per a sentència. Els fets van tenir lloc durant un desallotjament executat a Can Palet el 13 d'octubre. Comas va negar les imputacions. La seva defensa, que demana l'absolució, va al·legar que una persona de la seva alçada no...