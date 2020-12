Imatge d'una celebració popular de la nit de Cap d'Any al Raval de Montserrat. Lluís Clotet Imatge d'una celebració popular de la nit de Cap d'Any al Raval de Montserrat.

El Govern relaxarà les restriccions per Nadal i afluixarà el toc de queda

Redacció

02.12.2020 | 20:39

La Generalitat relaxarà per Nadal les mesures anti-coronavirus. Va aprovar ahir el que ha anomenat Pla d'adaptació de l'activitat social de Nadal i canvi d'any al Covid-19 i deixarà en bona part a la responsabilitat individual les reunions familiars, que es podran ampliar de sis a deu membres. La gent haurà de triar les "bombolles", les unitats de parents i amics amb qui passarà les festes. Hores després de l'anunci, el Gobierno va consensuar les mesures amb les comunitats autònomes. El Procicat, dirigit per Salut i Interior, ha aprovat un pla "estratègic" per al període comprès entre els dies 24 de desembre de 2020 i 6 de gener de 2021. El...