La Fiscalia arxiva la causa de les multes

03.12.2020 | 20:09

La Fiscalia de Terrassa ha decidit arxivar les diligències obertes fa uns mesos per la desaparició d'unes multes municipals. El Sindicat de Policies Locals-Cos de Mossos d'Esquadra (SPL-CME) havia posat el cas en mans de la Fiscalia per determinar si havia delicte. L'assumpte es remonta a les primeres setmanes del confinament de la primavera passada, quan la Policia Municipal va denunciar dues persones per saltar-se el confinament. Va haver una forta protesta a les xarxes socials i, segons va denunciar el sindicat, les multes van desaparèixer. L'Ajuntament va dir que es trobaven a la taula d'un comandament i que va haver-hi una errada en el protocol de gestió, però les sancions es van imposar. El sindicat va posar els fets en mans de la Fiscalia, que ha investigat els fets i no ha trobat cap il·lícit penal. No tramitarà cap denúncia.