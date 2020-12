Baixes a Ciutadans

Redacció

03.12.2020 | 11:43

Més d'una desena de militants han abandonat aquests últims dies l'agrupació local de Ciutadans (Cs) entre ells, l'exregidora a l'Ajuntament de Terrassa Carmen Ortuño; i la coordinadora local del partit, Cynthia Ramírez. Els ja ex militants afirmen que "Cs és un partit que des de fa temps que ja no els representa, tant a nivell nacional, autonòmic i municipal". Critiquen així mateix la "falta de transparència, participació i democràcia" que s'ha instal·lat en el partit i les "poques oportunitats que tenen els afiliats a participar sobre l'acció política del partit". "Ciutadans ha perdut l'essència que tenia en la seva creació. Crèiem en una altra manera de fer política, en buscar la implicació dels amplis sectors de la societat, però veiem que el partit ha convertit en una agència de col·locació dels amics de la direcció", lamenten. Tant Ortuño com Ramírez asseguren que malgrat la seva sortida de Ciutadans, el seu compromís amb la ciutat continua intacte i que continuaran treballant per Terrassa des de "on sempre ho han fet", la societat civil i el moviment associatiu.