Set denúncies per incompliment de les restriccions per contenir la pandèmia

02.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar el dilluns set persones per incomplir les restriccions imposades per contenir la pandèmia de Covid-19. Quatre de les denúncies es van interposar a individus que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada. Les altres tres estaven causades per incomplir el toc de queda. En la darrera setmana el cos local ha interposat 87 denúncies: 24 a persones que no duien la mascareta o la duien mal posada, 33 per no respectar el confinament nocturn, deu per concentracions superios a sis persones, tres per consumir alcohol a la via pública, quatre per no respectar el confinament perimetral i cinc a establiments per incomplir les mesures.