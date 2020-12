El restaurant Cal Felip té les parets programades fins a l'any 2026

01.12.2020 | 20:40

Si un artista entra avui a Cal Felip i demana per exposar, l'Esther Trullàs li dirà que no ho podrà fer fins al 2026. Sí, la seva programació d'exposicions mensuals la té plena pels pròxims cinc anys. Cal Felip no és una galeria, sinó un bar-restaurant del carrer de Sant Pau, però ha esdevingut un espai emblemàtic per l'art terrassenc. Tot perquè l'Esther, que abans de dedicar-se a l'hoteleria havia treballat a una botiga d'arts, Pincolor, va decidir, cap a l'any 2014, començar a deixar les parets de l'establiment als artistes que coneixia. "Així, jo les tenia decorades i els artistes podien exposar." Uns s'ho van anar dient als...