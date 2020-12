Dirigents del PP, ahir a la tarda durant l'acte contra la Llei Celáa al Raval de Montserrat. Nebridi Aróztegui Dirigents del PP, ahir a la tarda durant l'acte contra la Llei Celáa al Raval de Montserrat.

El PP carrega contra la Llei Celáa i clama per un model de llibertat educativa

Javier Llamas

01.12.2020 | 20:40

No pot ser que que una llei d'aquesta rellevància tiri endavant sense consens ni diàleg, que no arreli la vocació de permanència en un tema d'Estat com l'educació i no pot ser, sobretot, que s'elimini el castellà com a llengua vehicular i s'ataqui a l'escola concertada i l'especial. Amb aquests eixos principals duu a terme la seva campanya contra l'anomenada Llei Celáa el Partit Popular (PP), que ahir va presentar la seva iniciativa a Terrassa en un acte celebrat al Raval de Montserrat. Ho va fer amb la presència del seu president provincial, Óscar Ramírez, que va criticar un projecte aprovat "sense consultar amb el món educatiu i d'esquena a la ciutadania,...