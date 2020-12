PIMEC porta els tests ràpids d'antigens a Terrassa

Laura Massallé

02.12.2020 | 13:47

PIMEC i Mutuacat realitzen aquest matí la seva cinquena acció "PIMEC Covid free" a Terrassa amb la que preveuen realitzar 180 tests ràpids d'antigens a treballadors dels polígons de la ciutat i d'empreses d'altres poblacions de la comarca per detectar possibles casos de Covid-19. La patronal continua treballant per fer compatible la continuïtat de l'activitat econòmica amb la seguretat i la prevenció a les empreses i després de l'èxit del projecte a Sant Quirze, Les Franqueses del Vallès, Sant Fruitós del Bages i Sant Feliu de Llobregat, les unitats mòbils han arribat avui per segona vegada al Vallès Occidental. S'han instal·lat a l'avinguda del Vallès, 470, a l'espai en el que es feia el tradicional Mercadal de Martí l'Humà i s'hi estaran fins les 15h.