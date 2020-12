Oriol Cardús i Grau (Terrassa 1930-2020) Oriol Cardús i Grau (Terrassa 1930-2020)

Obituari

Josep Maria Font i Gillué

01.12.2020 | 20:40

El dia 3 d'octubre ens va deixar el bon amic Oriol. El vaig conèixer el 1963, va ser el meu cap en la meva primera feina. De seguit vam tenir una sintonia mútua. Pota tendre com era, vaig aprendre molt i molt al seu costat, em va reblar, dit així a l'engròs, l'ensenyament que havia rebut de casa i de l'Escoltisme fins aleshores, a nivell humà, patriòtic, religiós, etc. He dit manta vegades que en certa manera va suplir el meu pare, ja que el vaig perdre quan jo tot just tenia cinc anys. De l'Oriol vaig heretar l'exigència per la feina ben feta que no tinc cap dubte que al seu torn ell va rebre del seu pare Salvador Cardús i Florensa (Terrassa 1900-1958), un dels màxims...