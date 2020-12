Representants de l'entitat, l'Ajuntament i les empreses col·laboradores, a la presentació de la campanya. Representants de l'entitat, l'Ajuntament i les empreses col·laboradores, a la presentació de la campanya.

Joguines noves per a més de 1.500 infants

Redacció

01.12.2020 | 20:40

Creu Roja Joventut de Terrassa va presentar ahir la seva 42a Campanya de Recollida Joguines, que s'allargarà del 4 al 28 de desembre i espera recollir joguets nous per a més de 1.500 infants, les famílies dels quals s'estima que no poden assumir el cost d'adquirir-los. La iniciativa està enfocada des d'un doble vessant. D'una banda, fer arribar una joguina amb motiu de la festa de Reis a aquells infants provinents de famílies que no poden adquirir-ne, donant a conèixer la situació en què viuen famílies de la nostra ciutat i promovent la implicació de la ciutadania. I de l'altra, reivindicar que les joguines siguin educatives, no bèl·liques, ni sexistes i...