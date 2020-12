La segona part de l'exposició "Fira del Dibuix 2020", amb els artistes que havien de participar-hi, que es pot veure ara a Amics de les Arts. Nebridi Aróztegui La segona part de l'exposició "Fira del Dibuix 2020", amb els artistes que havien de participar-hi, que es pot veure ara a Amics de les Arts.

"Estimem molt els artistes i seguirem per ells"

Santi Palos

01.12.2020 | 20:40

Els artistes, que són autònoms, estan molt deprimits, i fins i tot els costa concentrar-se per treballar", reconeix Susanna Gibert, directora de la galeria Espai G d'art, l'única de caràcter privat que existeix a Terrassa (des del 1996) després del tancament de la Tigo-Migo, a començaments d'aquest any. La crisi econòmica col·lateral a la Covid-19 està colpejant amb una especial força el món de l'art, "que ja abans de la pandèmia estava malament. Ara està molt malament. I pels artistes que viuen d'això, que són autònoms, està sent terrible, fatal. Alguns es troben en una situació molt...