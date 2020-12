El 38% dels diagnòstics de sida es donen de manera tardana

Redacció

01.12.2020 | 20:40

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i l'associació Actuavallès llancen una campanya conjunta per promoure la realització de proves de VIH. El 38% de casos diagnosticats de VIH a les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Bages el 2019 es van donar de forma tardana. Amb el lema "Nosaltres ja ho sabem. Ara hi faltes tu", la campanya busca interpel·lar aquella població amb una baixa percepció de risc respecte al VIH per tal de fomentar la detecció precoç del virus.

L'acció està coordinada a través de l'agrupació Prueba de VIHDA, de la que l'associació Actuavallès n'és membre, i des de la qual s'han ajuntat esforços d'associacions i Col·legis de Farmacèutics de sis comunitats autònomes, arribant a gairebé 7.000 farmàcies de tota Espanya. La iniciativa també busca trencar amb l'estigma i la discriminació, "ja que és important normalitzar la realització de la prova del VIH com a forma de cuidar la nostra salut sexual i conèixer la realitat de les persones que tenen VIH avui en dia", afirmen els promotors.

S'han distribuït cartells a les prop de 550 farmàcies de les comarques del Vallès Oriental, Occidental i el Bages i s'han llençat missatges a través de les xarxes socials. Actuavallès ha realitzat una formació específica sobre la prova del VIH dirigida a totes les farmàcies comunitàries d'aquest territori. A Catalunya, hi ha un percentatge elevat de diagnòstic tardà que es manté al voltant del 36%. Una persona que és diagnosticada de forma tardana pot veure agreujat el seu estat de salut encara que no tingui símptomes i pot estar transmetent el virus. Podem demanar fer-nos la prova al nostre metge de família, a les farmàcies o a Actuavallès.